Румменигге: "Если бы "Бавария" не подписала Горетцку, то он перешел бы в "Барселону"



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал подписание контракта с полузащитником "Шальке" Леоном Горетцкой.

"Если бы мы не подписали Горецку, он бы, скорее всего, перешел бы позже в "Барселону". Это стало бы потерей для всего немецкого футбола. Леон является очень талантливым игроком. Ему всего 22 года, а он уже игрок сборной Германии с огромным потенциалом. Было бы неправильно не пытаться заполучить его", – приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что 22-летний хавбек перейдет в "Баварию" летом в статусе свободного агента.

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