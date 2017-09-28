Румменигге: "Это была не "Бавария"

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Румменигге: "Это была не "Бавария"Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о поражении своей команды французскому ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

"Это очень болезненное поражение, поражение, которое мы должны проанализировать, и только после этого мы должны будем говорить о последствиях, потому что мы видели не мюнхенскую "Баварию". Важно, чтобы мы быстро оправились от этого удара и снова продемонстрировали настоящую "Баварию". Мы должны показать, что мы - команда, которая наводила страх в Европе и Германии, и что мы снова готовы к этому", - цитирует Румменигге FootMercato.

Напомним, ПСЖ разгромил "Баварию" со счетом 3:0. | soccernews.ru

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