Румменигге: "Это была не "Бавария"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о поражении своей команды французскому ПСЖ в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

" Это очень болезненное поражение, поражение, которое мы должны проанализировать, и только после этого мы должны будем говорить о последствиях, потому что мы видели не мюнхенскую "Баварию". Важно, чтобы мы быстро оправились от этого удара и снова продемонстрировали настоящую "Баварию". Мы должны показать, что мы - команда, которая наводила страх в Европе и Германии, и что мы снова готовы к этому ", - цитирует Румменигге FootMercato.

Напомним, ПСЖ разгромил "Баварию" со счетом 3:0. | soccernews.ru