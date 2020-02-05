Румменигге: "Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал об интересном тактическом решении Хосепа Гвардиолы во времена работы в немецком клубе. Об этом информирует Marca.

"После завоевания титула у Гвардиолы появилась идея выпустить Нойера в полузащите. Было нелегко отговорить его от этого решения, но это могло быть расценено, как высокомерие. Но, думаю, Нойер был бы хорош в полузащите", - сказал Румменигге.

Напомним, испанский специалист работал в немецком клубе с 2013 по 2016 год. Вместе с мюнхенским клубом он трижды выиграл чемпионат Германии, дважды Кубок страны и по разу Суперкубок УЕФА с Клубным чемпионатом мира.

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