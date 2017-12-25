Румменигге: "Хайнкес великолепно вернулся в "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге похвалил главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

"Бавария" редко была настолько расслаблена к Рождеству. Я благодарен Хайнкесу. Он великолепно вернулся в команду. Под его руководством мы выиграли 15 матчей из 16. Уверен, что после зимнего перерыва мы продолжим прогрессировать", - цитирует AFP Румменигге.

Напомним, что 72-летний специалист возглавил баварцев 6 октября, сменив на посту наставника Карло Анчелотти. После 17 туров "Бавария" лидирует в Бундеслиге с отрывом в 11 очков от ближайшего преследователя.

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