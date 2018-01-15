Румменигге: "Хайнкес является идеальным тренером для "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге дал понять, что клуб хочет продолжить сотрудничество с главным тренером команды Юппом Хайнкесом.

"Будет ошибкой расстаться с таким специалистом без борьбы. Руководство "Баварии" хочет немецкого тренера, и Хайнкес является идеальным вариантом. Однако мы не должны оказывать на него давление" - приводит слова Румменигге Bild.

Напомним, что 72-летний Хайнкес согласился поработать с "Баварией" только до конца этого сезона, после чего он планирует снова завершить тренерскую карьеру.

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