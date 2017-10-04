Румменигге и Хенесс видят следующим наставником "Баварии" разных специалистов

Теги бавария мюнхенкарл-хайнц руммениггеюлиан нагельсманнтомас тухель

Румменигге и Хенесс видят следующим наставником "Баварии" разных специалистовПредседатель правления мюнхенской "БаварииКарл-Хайнц Румменигге и президент клуба Ули Хенесс видят следующим наставником своей команды разных специалистов.

Так, Румменигге выступает за то, чтобы чемпионов Германии возглавил бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель, а Хенесс поддерживает кандидатуру нынешнего "рулевого" "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна.

Напомним, Фавр не входит в сферу интересов "Баварии". | soccernews.ru

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5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
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