Румменигге и Хенесс видят следующим наставником "Баварии" разных специалистов

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге и президент клуба Ули Хенесс видят следующим наставником своей команды разных специалистов.

Так, Румменигге выступает за то, чтобы чемпионов Германии возглавил бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель, а Хенесс поддерживает кандидатуру нынешнего "рулевого" "Хоффенхайма" Юлиана Нагельсманна.

Напомним, Фавр не входит в сферу интересов "Баварии". | soccernews.ru