Румменигге: "Ковач останется главным тренером "Баварии"
Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Нико Ковач не покинет свой пост в летнее трансферное окно.
"Ковач продолжит работу с "Баварией". Мы никогда не обсуждали это. Наш тренер сыграл главную роль в трофеях, завоеванных в этом сезоне", - приводит слова Румменигге в Fox Sports.
В нынешнем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии и выиграла Кубок страны. Но при этом мюнхенский клуб вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Ливерпулю" (0:0, 1:3).
Не пропустите: Ковач - первый, кто выиграл золотой дубль в Германии в качестве тренера и в качестве игрока. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19