Румменигге: "Ковач останется главным тренером "Баварии"

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что главный тренер команды Нико Ковач не покинет свой пост в летнее трансферное окно.

"Ковач продолжит работу с "Баварией". Мы никогда не обсуждали это. Наш тренер сыграл главную роль в трофеях, завоеванных в этом сезоне", - приводит слова Румменигге в Fox Sports.

В нынешнем сезоне "Бавария" стала чемпионом Германии и выиграла Кубок страны. Но при этом мюнхенский клуб вылетел в 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв "Ливерпулю" (0:0, 1:3).

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