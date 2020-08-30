Румменигге: Левандовски в 35 лет будет лучше, чем Роналду

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге восторженно отозвался о польском нападающем команды Роберте Левандовски.

"Возможно, Левандовски является самым лучшим профессионалом из всех, кого я только видел. Роберт в 35 лет будет лучше, чем Роналду. Он прекрасный пример для молодых игроков. Своим торсом он напоминает Адониса. Роберт больше всех заслуживает звания лучшего футболиста в мире в этом году. Он провел невероятный сезон", - приводит слова Румменигге Sportbuzzer.

В минувшем сезоне 31-летний Левандовски стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, Кубка Германии и Лиги Чемпионов, а "Бавария" сделал требл, выиграв все эти турниры.

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