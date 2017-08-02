Румменигге: "Ливерпуль заслуженно обыграл "Баварию"

Теги карл-хайнц руммениггебавария мюнхенливерпуль

Румменигге: "Ливерпуль заслуженно обыграл "Баварию"Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пообщался с журналистами после поражения команды от "Ливерпуля" (0:3) в полуфинале Кубка "Ауди".

По словам функционера, соперник выглядел на порядок лучше. 

"В общем и целом "Ливерпуль" был на порядок лучше. Они были агрессивнее, быстрее. Однако стоит признать, что "Ливерпуль" практически завершил свою предсезонную подготовку. Мы провели пять матчей, из которых четыре проиграли.

Мы должны быстрее набрать свою лучшую форму, стать быстрее и начать снова побеждать. Завтра тренер определенно проведет ротацию, потому что в субботу нам предстоит матч за Суперкубок. Однако дарить завтрашний матч мы не собираемся. Мы должны постараться добыть хороший результат. До начала бундеслиги осталось две недели, но они пролетят очень быстро", - сказал он. | http://soccernews.ru

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