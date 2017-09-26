Румменигге: "Матч "Баварии" против ПСЖ - это столкновение двух культур"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о предстоящем матче своей команды в Лиге Чемпионов против французского ПСЖ.

" Я в восторге от нашего соперника, потому что это будет конкурентоспособный матч. Это будет столкновение двух культур. С одной стороны - возрождающийся клуб, а с другой - мы, старый клуб ", - цитирует Румменигге football.fr.

Напомним, "Бавария" дозаявила Штарке на Лигу Чемпионов. | soccernews.ru