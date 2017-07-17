Румменигге: "Милан" не готов удовлетворить финансовые требования "Баварии" по Санчешу"

Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему полузащитник его команды Ренату Санчеш не перешел в итальянский "Милан".

"Я могу подтвердить, что "Милан" проявил интерес к Ренату Санчешу. Но мы не получили предложение от них. Они связались с нами в середине прошлой недели... У меня сложилось впечатление, что "Милан" не готов удовлетворить наши требования", - цитирует Румменигге Daily Mail.

Напомним, "Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан". | soccernews.ru