Румменигге: "Милан" не готов удовлетворить финансовые требования "Баварии" по Санчешу"

Теги бавария мюнхенмиланренату санчешкарл-хайнц румменигге

Румменигге: "Милан" не готов удовлетворить финансовые требования "Баварии" по Санчешу"Генеральный директор мюнхенской "БаварииКарл-Хайнц Румменигге рассказал, почему полузащитник его команды Ренату Санчеш не перешел в итальянский "Милан".

"Я могу подтвердить, что "Милан" проявил интерес к Ренату Санчешу. Но мы не получили предложение от них. Они связались с нами в середине прошлой недели... У меня сложилось впечатление, что "Милан" не готов удовлетворить наши требования", - цитирует Румменигге Daily Mail.

Напомним, "Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан". | soccernews.ru

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