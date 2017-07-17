Румменигге: "Милан" не готов удовлетворить финансовые требования "Баварии" по Санчешу"
Генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему полузащитник его команды Ренату Санчеш не перешел в итальянский "Милан".
"Я могу подтвердить, что "Милан" проявил интерес к Ренату Санчешу. Но мы не получили предложение от них. Они связались с нами в середине прошлой недели... У меня сложилось впечатление, что "Милан" не готов удовлетворить наши требования", - цитирует Румменигге Daily Mail.
Напомним, "Бавария" не отпустила Санчеша в аренду в "Милан". | soccernews.ru
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|Команда
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|67
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|34
|64
|4
|Хоффенхайм
|34
|62
|5
|Кельн
|34
|49
|6
|Герта
|34
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|Фрайбург
|34
|48
|8
|Вердер Бремен
|34
|45
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|45
|10
|Шальке
|34
|43
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|42
|12
|Байер Леверкузен
|34
|41
|13
|Аугсбург
|34
|38
|14
|Гамбург
|34
|38
|15
|Майнц 05
|34
|37
|16
|Вольфсбург
|34
|37
|17
|Ингольштадт
|34
|32
|18
|Дармштадт 98
|34
|25