Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа"

Теги карл-хайнц руммениггеюрген клоппбавария мюнхенюрген клинсманн

Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа"Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился информацией, что клуб мог в 2008 году позвать на место главного тренера  Юргена Клоппа, который сейчас возглавляет "Ливерпуль".

"Я отчасти ответственен за то, что мы взяли Юргена Клинсманна. К сожалению, эта ставка не сыграла. Мне очень жаль, решение было не лучшим ни для нас, ни для него.

Ули Хенесс, который тогда руководил клубом, тогда вел переговоры с Клоппом. Необходимо было быстро сделать выбор, и мы остановились на Юргене Клинсманне", – сказал Румменигге ZDF Sport.

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