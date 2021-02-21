Румменигге: "Мы хотели в 2008 подписать Клоппа"

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился информацией, что клуб мог в 2008 году позвать на место главного тренера Юргена Клоппа, который сейчас возглавляет "Ливерпуль".

"Я отчасти ответственен за то, что мы взяли Юргена Клинсманна. К сожалению, эта ставка не сыграла. Мне очень жаль, решение было не лучшим ни для нас, ни для него.