Румменигге: "Мы по-прежнему верим в Санчеша, поэтому не хотим продавать его"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о возможном трансфере Ренату Санчеша в "Милан".

"Сомневаюсь, что Санчеш перейдет в итальянский клуб. Помимо "Милана", есть много других претендентов. Если мы отдадим его в аренду, то только для того, чтобы он играл постоянно. Мы по-прежнему верим в Ренату, поэтому не хотим продавать его. Он хороший футболист, он молод, и ему нужно время" - приводит слова Румменигге Corriere dello Sport.

В прошлом сезоне Санчеш провел 25 матчей, однако результативными действиями не отличился.

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