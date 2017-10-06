Румменигге: "На данный момент Хайнкес идеальный тренер для "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении на пост главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса.

"У Хайнкеса и "Баварии" очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры между нами. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для "Баварии" - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года, после чего его может сменить Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru