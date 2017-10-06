Румменигге: "На данный момент Хайнкес идеальный тренер для "Баварии"

Теги карл-хайнц руммениггебавария мюнхенюпп хайнкес

Румменигге: "На данный момент Хайнкес идеальный тренер для "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о назначении на пост главного тренера мюнхенской команды Юппа Хайнкеса.

"У Хайнкеса и "Баварии" очень доверительные отношения. Это подтвердили переговоры между нами. Мы очень благодарны Юппу за то, что он согласился стать нашим главным тренером. На данный момент он идеальный тренер для "Баварии" - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.

Напомним, что Хайнкес будет возглавлять "Баварию" до лета 2018 года, после чего его может сменить Массимилиано Аллегри. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Победить сильнейших: сборная Боснии принимает бельгийцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов