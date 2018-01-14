Румменигге: "Надеюсь, что Горетцка перейдет в "Баварию"

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Румменигге: "Надеюсь, что Горетцка перейдет в "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб еще не согласовал переход полузащитника "Шальке" Леона Горетцки

"Было бы глупо не думать о приобретении игрока сборной Германии, у которого заканчивается контракт с его клубом. Будет здорово, если он выберет "Баварию". Но им интересуются такие клубы, как "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Ювентус", - приводит слова Румменигге Sky.de.

Напомним, что контракт 22-летнего Горетцки выступает с "Шальке" истекает летом и он достанется новому клубу бесплатно.

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