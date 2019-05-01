Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"
Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды экс-игрока клуба Хаби Алонсо.
"Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо.
Он лучший центральный полузащитник, который был у нас. Он не самый быстрый футболист, зато стратег. Он очень умен. Алонсо говорил на четырех языках, включая немецкий.
Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в команду", - сказал Румменигге.
Сейчас 37-летний футболист работает с детской командой (U-13) "Реала". "Баварию" на данный момент возглавляет Нико Ковач. Мюнхенцы занимают 1 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 71 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|31
|71
|2
|Боруссия Дортмунд
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Франкфурт
|31
|54
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|31
|51
|6
|Байер Леверкузен
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер Бремен
|31
|46
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц 05
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|ФК Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18