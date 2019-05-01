Румменигге: "Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо"

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что хотел бы видеть главным тренером команды экс-игрока клуба Хаби Алонсо.

"Надеюсь, когда-нибудь "Бавария" постарается и вернет Хаби Алонсо.

Он лучший центральный полузащитник, который был у нас. Он не самый быстрый футболист, зато стратег. Он очень умен. Алонсо говорил на четырех языках, включая немецкий.

Я бы очень хотел, чтобы он вернулся в команду", - сказал Румменигге.

Сейчас 37-летний футболист работает с детской командой (U-13) "Реала". "Баварию" на данный момент возглавляет Нико Ковач. Мюнхенцы занимают 1 место в турнирной таблице Бундеслиги, имея в активе 71 балл.

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