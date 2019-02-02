Румменигге назвал единственного игрока, которого "Бавария" хотела купить зимой

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Румменигге назвал единственного игрока, которого "Бавария" хотела купить зимой

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал единственного игрока, которого мюнхенский клуб хотел купить в зимнее трансферное окно.

"Каллум Хадсон-Одои из "Челси" был единственным, кого мы хотели заполучить в январе. Нас восхищают качества этого игрока. Любая другая информация - это всего лишь слухи" - приводит слова Румменигге FourFourTwo.

Напомним, что "Бавария" была готова заплатить за 18-летнего англичанина 45,7 миллионов евро.

Контракт Хадсона-Одои с "Челси" истекает летом 2020 года и футболист отказывается его продлевать, настаивая на своей продаже в немецкий клуб.

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