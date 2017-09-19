Румменигге назвал Крооса игроком не мирового уровня
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал хавбека мадридского "Реала" Тони Крооса "игроком не мирового уровня".
Как информирует EL Mundo Deportivo, эти слова одним из руководителей самого титулованного клуба Германии были сказаны футболисту перед его переходом в стан "сливочных" в 2014-м году. Так, немецкий гранд в лице Румменигге предложил хавбеку продлить контракт с повышением ему оклада до 10-ти миллионов евро. Больше "Бавария" не была готова платить своему игроку, так как тот не относился к футболистам мирового уровня.
Напомним, Румменигге высказался о травме Нойера. | soccernews.ru
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|Команда
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|О
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|10
|Штутгарт
|5
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|Вольфсбург
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|4
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|4
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|4
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