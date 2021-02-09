Румменигге назвал Салаха африканским Месси

Генеральный директор "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался об игре вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха. Титулованный немец заявил, что египтянина можно сравнить с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"На мой взгляд, Салах — африканский Месси, конечно, он может играть за лучшие команды мира. То, чего добился египтянин, можно сравнить с результатами Месси и Роналду в "Барселоне" и "Реале". У "Баварии" пока нет планов подписывать Салаха, но, конечно, для нас было бы честью заполучить его", - цитирует Goal Румменигге.



Напомним, сам Карл-Хайнц Румменигге является двукратным обладателем "Золотого мяча".



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