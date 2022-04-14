Румменигге назвал заслуженным вылет "Баварии" от "Вильярреала" из ЛЧ

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Румменигге назвал заслуженным вылет "Баварии" от "Вильярреала" из ЛЧ

Фото: твиттер "Баварии"\автор неизвестен

Бывший генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал вылет клуба из 1\4 финала Лиги чемпионов от "Вильярреала".

"Весь стадион был шокирован голом "Вильярреала" на 88-й минуте. Все уже думали, что будет дополнительное время, и там наша команда продолжит атаковать. Но после ответного гола все было кончено, мы вылетели из турнира. Это был шок. Если вспомнить обе игры, нельзя сказать, что "Вильярреал" прошел незаслуженно. В первом матче был неудачный день "Баварии", но счет 0:1 оставался не самым плохим результатом.

В ответной игре испанцы отчаянно защищались и хоть стадион был недоволен попытками тянуть время, все же "Вильярреал" – это опытная команда. Возможно, была какая-то недооценка, но "Вильярреал" показал хороший футбол в Испании. И к тому же это отражает расклад сил в Европе.

Я давно слежу за Унаи Эмери, все знают, что он разбирается в матчах на вылет", – сказал функционер.

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