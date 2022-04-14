Румменигге назвал заслуженным вылет "Баварии" от "Вильярреала" из ЛЧ
Фото: твиттер "Баварии"\автор неизвестен
Бывший генеральный директор мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал вылет клуба из 1\4 финала Лиги чемпионов от "Вильярреала".
"Весь стадион был шокирован голом "Вильярреала" на 88-й минуте. Все уже думали, что будет дополнительное время, и там наша команда продолжит атаковать. Но после ответного гола все было кончено, мы вылетели из турнира. Это был шок. Если вспомнить обе игры, нельзя сказать, что "Вильярреал" прошел незаслуженно. В первом матче был неудачный день "Баварии", но счет 0:1 оставался не самым плохим результатом.
В ответной игре испанцы отчаянно защищались и хоть стадион был недоволен попытками тянуть время, все же "Вильярреал" – это опытная команда. Возможно, была какая-то недооценка, но "Вильярреал" показал хороший футбол в Испании. И к тому же это отражает расклад сил в Европе.
Я давно слежу за Унаи Эмери, все знают, что он разбирается в матчах на вылет", – сказал функционер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20