Румменигге не будет занимать пост главы Ассоциации европейских клубов

Теги бавария мюнхенкарл-хайнц румменигге

Румменигге не будет занимать пост главы Ассоциации европейских клубовПредседатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге больше не будет занимать пост главы Ассоциации европейских клубов.

Еще в прошлом месяце немец объявил о своем решении не переизбираться, а сегодня подтвердил свои намерения.

"Ассоциации европейских клубов - сильный и честный партнер УЕФА. За эти 10 лет мы достигли большего, чем предполагалось изначально", - заявил он. | http://soccernews.ru

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