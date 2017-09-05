Румменигге не будет занимать пост главы Ассоциации европейских клубов

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге больше не будет занимать пост главы Ассоциации европейских клубов.

Еще в прошлом месяце немец объявил о своем решении не переизбираться, а сегодня подтвердил свои намерения.

"Ассоциации европейских клубов - сильный и честный партнер УЕФА. За эти 10 лет мы достигли большего, чем предполагалось изначально", - заявил он. | http://soccernews.ru