Румменигге: "Не знаю, восстановится ли Нойер к январю, но к Чемпионату Миру он должен быть в строю"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пока не может назвать сроков восстановления вратаря команды Мануэля Нойера.
"Я не знаю, восстановится ли Нойер к январю. Вскоре он сможет перестать использовать костыли. У меня нет сомнений, что он сыграет на Чемпионате Мира-2018", - приводит слова Румменигге BFMTV.
Напомним, что 31-летний Нойер получил перелом ноги в сентябре. Сроки восстановления могут занять до полугода.
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|Команда
|М
|О
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|Бавария Мюнхен
|12
|29
|2
|Шальке
|12
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|РБ Лейпциг
|12
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|4
|Боруссия Менхенгладбах
|12
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|12
|20
|6
|Хоффенхайм
|12
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|Айнтрахт Франкфурт
|12
|19
|8
|Ганновер 96
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|18
|9
|Байер Леверкузен
|12
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|Аугсбург
|12
|16
|11
|Штутгарт
|12
|16
|12
|Майнц 05
|12
|15
|13
|Вольфсбург
|12
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|14
|Герта
|12
|14
|15
|Гамбург
|12
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|Вердер Бремен
|12
|8
|17
|Фрайбург
|12
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|Кельн
|12
|2