Румменигге: "Не знаю, восстановится ли Нойер к январю, но к Чемпионату Миру он должен быть в строю"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге пока не может назвать сроков восстановления вратаря команды Мануэля Нойера.

"Я не знаю, восстановится ли Нойер к январю. Вскоре он сможет перестать использовать костыли. У меня нет сомнений, что он сыграет на Чемпионате Мира-2018", - приводит слова Румменигге BFMTV.

Напомним, что 31-летний Нойер получил перелом ноги в сентябре. Сроки восстановления могут занять до полугода.

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