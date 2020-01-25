Румменигге: "Нойер - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир"
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кого считает лучшим голкипером в мире. Об этом сообщает Sport1.de.
"Я видел всех: Зеппа Майера, Оливера Кана, а теперь и Нойера. Я уважаю Зеппу и Оливеру, они были игроками мирового класса. Однако то, что сейчас делает Нойер - другой уровень. Он вывел игру вратаря на новый уровень высоты. Мануэль - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир", - сказал Румменигге.
Нойер играет за "Баварию" с лета 2011 года. За это время он провел 363 матча и пропустил 259 мячей.
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Чалов рассказал о подготовке ЦСКА к сезону
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|18
|40
|2
|Бавария Мюнхен
|18
|36
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|18
|35
|4
|Боруссия Дортмунд
|18
|33
|5
|Шальке
|18
|33
|6
|Байер Леверкузен
|18
|31
|7
|Фрайбург
|18
|29
|8
|Хоффенхайм
|18
|27
|9
|Вольфсбург
|18
|24
|10
|Аугсбург
|18
|23
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|18
|21
|12
|Унион Берлин
|18
|20
|13
|Кельн
|18
|20
|14
|Герта
|18
|19
|15
|Майнц 05
|18
|18
|16
|Вердер Бремен
|18
|17
|17
|Фортуна Дюссельдорф
|18
|15
|18
|Падерборн
|18
|12