Румменигге: "Нойер - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир"

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Румменигге: "Нойер - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, кого считает лучшим голкипером в мире. Об этом сообщает Sport1.de.

"Я видел всех: Зеппа Майера, Оливера Кана, а теперь и Нойера. Я уважаю Зеппу и Оливеру, они были игроками мирового класса. Однако то, что сейчас делает Нойер - другой уровень. Он вывел игру вратаря на новый уровень высоты. Мануэль - лучший вратарь, которого когда-либо видел мир", - сказал Румменигге.

Нойер играет за "Баварию" с лета 2011 года. За это время он провел 363 матча и пропустил 259 мячей.

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