Румменигге: "Нойер травмирован и вернется в строй в январе"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил информацию о травме основного вратаря команды Мануэля Нойера.

"Нойер вновь получил травму и это ужасно. Мануэль успешно прооперирован и сейчас это главное. Мы ждем его возвращения в строй в январе", - приводит слова Румменигге официальный сайт клуба.

Стоит отметить, что 31-летний Нойер получил перелом левой ноги на тренировке.

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