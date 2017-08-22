Румменигге о ситуации с Дембеле: "Не осуждал бы "Барселону" преждевременно"

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Румменигге о ситуации с Дембеле: "Не осуждал бы "Барселону" преждевременно"Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о ситуации с возможным переходом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

"Я не думаю , что "Барселона" попросила Дембеле нанести этот удар по "Боруссии". Пожалуй, это единственный игрок, который хочет этого переходаи это его решение. Я не стал бы осуждать "Барселону" преждевременно", - цитирует Румменигге El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" увеличила предложение по Дембеле. | soccernews.ru

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