Румменигге о ситуации с Дембеле: "Не осуждал бы "Барселону" преждевременно"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о ситуации с возможным переходом вингера дортмундской "Боруссии" Усмана Дембеле в каталонскую "Барселону".

" Я не думаю , что "Барселона" попросила Дембеле нанести этот удар по "Боруссии". Пожалуй, это единственный игрок, который хочет этого перехода , и это его решение . Я не стал бы осуждать " Барселону" преждевременно ", - цитирует Румменигге El Mundo Deportivo.

Напомним, "Барселона" увеличила предложение по Дембеле. | soccernews.ru