Румменигге - о зарплате Месси: "Я посмеялся"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о своём отношении к размеру зарплаты капитана "Барселоны" Лионеля Месси.
Напомним, что звёздный аргентинец получил по четырёхлетнему контракту с клубом около 555 миллионов евро.
"Я посмеялся. Могу только похвалить его за то, что он сумел договориться о таких условиях. Мы тратили всё больше и больше на футболистов и их агентов за последние десять лет. Это было ошибкой, на которую нам указала пандемия. Пора вернуться к более рациональной модели. Надеюсь, это возможно, но будет непросто", - приводит слова Румменигге Corriere della Sera.
Ближайшим летом контракт 33-летнего Месси с "Барсой" завершится, и он сможет уйти в другую команду бесплатно. Главные претенденты на форварда - "Манчестер Сити" и ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20