Румменигге - о зарплате Месси: "Я посмеялся"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал о своём отношении к размеру зарплаты капитана "Барселоны" Лионеля Месси.

Напомним, что звёздный аргентинец получил по четырёхлетнему контракту с клубом около 555 миллионов евро.

"Я посмеялся. Могу только похвалить его за то, что он сумел договориться о таких условиях. Мы тратили всё больше и больше на футболистов и их агентов за последние десять лет. Это было ошибкой, на которую нам указала пандемия. Пора вернуться к более рациональной модели. Надеюсь, это возможно, но будет непросто", - приводит слова Румменигге Corriere della Sera.

Ближайшим летом контракт 33-летнего Месси с "Барсой" завершится, и он сможет уйти в другую команду бесплатно. Главные претенденты на форварда - "Манчестер Сити" и ПСЖ.

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