Румменигге объяснил, почему "Бавария" купила Сане

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Румменигге объяснил, почему "Бавария" купила Сане

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал приобретение вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Мы счастливы, что можем поприветствовать Сане в "Баварии". Это великолепный футболист, который на протяжении последних лет наглядно демонстрировал свои качества, особенно в национальной сборной. У него также очень хороший характер. Мы ставим перед собой цель собрать в "Баварии" лучших немецких футболистов и трансфер Сане подчёркивает это", - сказал Румменигге.

Футболист, на трансфер которого "ротен" вместе с бонусами потратят 60 миллионов евро, заключил с мюнхенским клубом пятилетний контракт.

24-летний Сане выступал за "Сити" с 2016 года, сыграл 135 матчей, забил 39 голов и сделал 45 ассистов.

Не пропустите: Сане: "Хочу выиграть с "Баварией" много титулов и в первую очередь Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru
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