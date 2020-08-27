Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему форвард "Барселоны" Лионель Месси не перейдёт в мюнхенский клуб.

"Мы не можем платить футболисту такого масштаба, потому что это противоречит нашей политике и философии. Меня заставляют грустить новости о возможном уходе Месси из "Барсы". Лео написал историю этого клуба. По моему мнению, он должен закончить карьеру там", - сказал Румменигге.

Стоит отметить, что "сине-гранатовые" тратят на зарплату Месси более 100 миллионов евро в год с учётом бонусов и налогов.

Тем не менее, звёздный аргентинец недоволен руководством клуба и хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

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