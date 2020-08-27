Румменигге объяснил, почему "Бавария" не подпишет Месси
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, почему форвард "Барселоны" Лионель Месси не перейдёт в мюнхенский клуб.
"Мы не можем платить футболисту такого масштаба, потому что это противоречит нашей политике и философии. Меня заставляют грустить новости о возможном уходе Месси из "Барсы". Лео написал историю этого клуба. По моему мнению, он должен закончить карьеру там", - сказал Румменигге.
Стоит отметить, что "сине-гранатовые" тратят на зарплату Месси более 100 миллионов евро в год с учётом бонусов и налогов.
Тем не менее, звёздный аргентинец недоволен руководством клуба и хочет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20