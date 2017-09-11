Румменигге ответил на критику Левандовски

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге ответил на критику форварда своей команды Роберта Левандовски, который остался недоволен работой своего клуба на трансферном рынке.

" Тот, кто публично критикует тренера, клуб или своих партнеров по команде будет иметь дело лично со мной. Видимо, Роберт расстроен подписаниями, которые совершил ПСЖ . Его миссия состоит в том, чтобы всегда оставаться футболистом и качественно выполнять свою работу ", - цитирует Румменигге El Mundo Deportivo.

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