Румменигге ответил на критику Левандовски

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Румменигге ответил на критику ЛевандовскиПредседатель правления мюнхенской "БаварииКарл-Хайнц Румменигге ответил на критику форварда своей команды Роберта Левандовски, который остался недоволен работой своего клуба на трансферном рынке.

"Тот, кто публично критикует тренера, клуб или своих партнеров по команде будет иметь дело лично со мной. Видимо, Роберт расстроен подписаниями, которые совершил ПСЖЕго миссия состоит в том, чтобы всегда оставаться футболистом и качественно выполнять свою работу", - цитирует Румменигге El Mundo Deportivo.

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