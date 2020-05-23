Румменигге озвучил окончательную позицию "Баварии" по выкупу Коутиньо
Председатель совета директоров мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сделал заявление о будущем полузащитника Филиппе Коутиньо, арендованного прошлым летом у "Барселоны".
"Срок использования опции выкупа истёк, мы её не активировали. Теперь клуб определит состав команды на следующий сезон и решит, будет ли там Коутиньо или нет", - цитирует Румменигге Der Spiegel.
Напомним, что у "ротен" было право выкупить звёздного бразильца за 120 миллионов евро.
В составе "Баварии" 27-летний Коутиньо забил 9 голов и сделал 8 ассистов в 32 матчах.
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|Вольфсбург
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|Герта
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|Кельн
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|Фортуна Дюссельдорф
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