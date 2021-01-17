Румменигге: "Плакали с Гвардиолой когда он уходил"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как воспринял уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера мюнхенцев в 2016 году.

"Есть вечер, который мне не забыть. В ноябре 2015 года мы ужинали с Гвардиолой, и он сказал мне, что хочет уйти. Что ему необходим новый вызов. Он сразу выложил все карты на стол, не скрывал ничего.

Это был тяжелый с эмоциональной точки зрения вечер. Он плакал, мои глаза тоже наполнялись слезами. Я запомнил это.

Тогда я сказал: "Пеп, давай ты оставишь машину на парковке. Пусть тебя кто-то подбросит домой".