Румменигге: "Плакали с Гвардиолой когда он уходил"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге вспомнил, как воспринял уход Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера мюнхенцев в 2016 году.
"Есть вечер, который мне не забыть. В ноябре 2015 года мы ужинали с Гвардиолой, и он сказал мне, что хочет уйти. Что ему необходим новый вызов. Он сразу выложил все карты на стол, не скрывал ничего.
Это был тяжелый с эмоциональной точки зрения вечер. Он плакал, мои глаза тоже наполнялись слезами. Я запомнил это.
Тогда я сказал: "Пеп, давай ты оставишь машину на парковке. Пусть тебя кто-то подбросит домой".
Он невероятный человек, максимально надежный. Мы переписываемся, хотя он не фанат мессенджеров. На праздники мы обменивались сообщениями, постоянно контактируем. Между нами сложилась настоящая дружба", – приводит Bild слова Румменигге.
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|Боруссия Менхенгладбах
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|Шальке
|32
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|Герта
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|Аугсбург
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
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