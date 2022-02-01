Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"
Экс-руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности для футбольных клубов на примере долгов в "Барселоне".
"В эти времена нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как "Барселона".
Скажу откровенно и честно: той ночью, когда я узнал об их задолженности в 1,5 миллиарда евро, я плохо спал. Такие события в футболе очень и очень беспокоят", – сказал Румменигге.
Ранее "Барса" публиковала данные о том, что их задолженность превышает полтора миллиарда евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20