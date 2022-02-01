Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"

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Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности клубов на примере долгов "Барселоны"

Экс-руководитель мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мнением о важности финансовой стабильности для футбольных клубов на примере долгов в "Барселоне".

"В эти времена нужно уделять внимание финансам. Есть очень, очень отрицательные примеры – как "Барселона". 

Скажу откровенно и честно: той ночью, когда я узнал об их задолженности в 1,5 миллиарда евро, я плохо спал. Такие события в футболе очень и очень беспокоят", – сказал Румменигге.

Ранее "Барса" публиковала данные о том, что их задолженность превышает полтора миллиарда евро.

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