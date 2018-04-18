Румменигге поделился ожиданиями от противостояния с "Реалом"
Председатель совета директоров мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от противостояния с мадридским "Реалом" в полуфинале Лиги Чемпионов.
"Нам нужно сохранять концентрацию. Если кто-то и может сейчас обыграть "Реал", то это "Бавария" - цитирует Румменигге L’Equipe.
Напомним, что первый матч между "Баварией" и "Реалом" состоится 25 апреля в Мюнхене, а ответный - 1 мая в Мадриде.
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