Румменигге подтвердил скорое продление контракта с Роббеном и Рибери
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил скорое продление контракта с ветеранами Арьеном Роббеном и Франком Рибери.
"Вряд ли что-то помешает продлению. С этими игроками мы добились больших успехов. Мы уже согласовали с ними новые контракты и подпишем их в подходящее время. Главное - как они играют. А играют они классно" - цитирует Румменигге Bild.
Ранее стало известно, что "Бавария" предложила 34-летнему Роббену и 35-летнему Рибери заключить соглашения до лета 2019 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|29
|72
|2
|Шальке
|29
|52
|3
|Боруссия Дортмунд
|29
|51
|4
|Байер Леверкузен
|29
|48
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|29
|46
|6
|РБ Лейпциг
|29
|46
|7
|Хоффенхайм
|29
|43
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|29
|40
|9
|Штутгарт
|29
|38
|10
|Герта
|29
|36
|11
|Аугсбург
|29
|36
|12
|Вердер Бремен
|29
|36
|13
|Ганновер 96
|29
|35
|14
|Фрайбург
|29
|30
|15
|Вольфсбург
|29
|29
|16
|Майнц 05
|29
|27
|17
|Гамбург
|29
|22
|18
|Кельн
|29
|21