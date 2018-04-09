Румменигге подтвердил скорое продление контракта с Роббеном и Рибери

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Румменигге подтвердил скорое продление контракта с Роббеном и Рибери

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге подтвердил скорое продление контракта с ветеранами Арьеном Роббеном и Франком Рибери.

"Вряд ли что-то помешает продлению. С этими игроками мы добились больших успехов. Мы уже согласовали с ними новые контракты и подпишем их в подходящее время. Главное - как они играют. А играют они классно" - цитирует Румменигге Bild.

Ранее стало известно, что "Бавария" предложила 34-летнему Роббену и 35-летнему Рибери заключить соглашения до лета 2019 года. | http://soccernews.ru

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