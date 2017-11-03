Румменигге: "После того матча с ПСЖ у меня была очень неприятная беседа с Анчелотти"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что он поддерживает хорошие отношения с Карло Анчелотти даже после увольнения наставника.

Напомним, что итальянец покинул мюнхенский клуб 28 сентября.

"После того матча с ПСЖ у меня была очень неприятная беседа с Анчелотти. Тогда он мне сказал, что я больше ему не начальник, но остался хорошим другом. Эти слова прекрасно отражают действительность", - отметил он.

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