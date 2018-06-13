Румменигге: "Предложений по Левандовски рассматривать не будем"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заверил, что его клуб не продаст своего ведущего форварда Роберта Левандовски.

" Мы не будем принимать во внимание никаких предложений о продаже Левандовски. Мы приняли соответствующее решение. Он остается ", - приводит слова Румменигге Le 10 Sport.

Интерес к поляку проявляют "Манчестер Юнайтед", лондонский "Челси", мадридский "Реал" и ПСЖ.

Напомним, "Реал" намерен снизить цену на Левандовски. | soccernews.ru