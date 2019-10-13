Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"
Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Welt am Sonntag рассказал, что думает об информации о том, что форвард команды Томас Мюллер покинет клуб.
"Не представляю этого. У Мюллера и "Баварии" крепкие отношению, он часть нашего клуба.
Конечно, если ему приходится сидеть на скамейки, это может значить, что он не в той команде. Мы хотели вызвать у него определенную реакцию, но ему нужно подходить к этой ситуации очень серьезно", - сказал Руммениге.
Ранее сообщалось, что Мюллер недоволен своим положением в "Баварии", так как все чаще остается на скамейке запасных.
В этом сезоне он провел 7 матчей, однако ни разу не выходил в стартовом составе.
А еще: Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Заболевший футболист сборной Англии играл в покер, пока его команда проигрывала Чехии
Лента новостей
-
Неймар получил травму в товарищеском матче с Нигерией
-
Алиссон ярко высказался о Неймаре
-
Эрикссон: "Абрамович хотел купить московский клуб, и я посоветовал ему "Динамо"
-
Мещеряков: "Сборная России должна оформить выход на Евро-2020 на Кипре"
-
Немецкие СМИ сообщают, что Тедеско сегодня подпишет контракт со "Спартаком"
-
1
Буффон встал на защиту Конте
-
Куртуа и Азар в старте сборно Бельгии на матч с Казахстаном
-
ЦСКА интересуется полузащитником "Бешикташа"
-
Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"
-
Италия не проигрывает в отборе Евро 13 лет
-
Голкипер сборной России Гильерме анонсировал матч против Кипра
-
Рауль поздравил Рамоса с рекордом сборной Испании
-
Сборная России провела разминку в отеле перед встречей с Кипром
-
Линекер рассказал, что оформил хет-трик, когда первый раз нарушил запрет на секс перед матчем
-
Месси вернется в сборную Аргентины в ноябре
-
Йович не вызван в сборную Сербии из-за наказания главного тренера
-
Испания приехала поиграть в дворовой футбол и не смогла взять 3 очка в Норвегии. Разбираем один из центральных матчей вчерашнего игрового дня
-
Сборная России поздравила Ерохина с днём рождения
-
Каррагер назвал любимого игрока в "Ливерпуле"
-
Зинченко - о матче с Португалией: "Чего нам бояться?"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|7
|16
|2
|Вольфсбург
|7
|15
|3
|Бавария Мюнхен
|7
|14
|4
|Фрайбург
|7
|14
|5
|РБ Лейпциг
|7
|14
|6
|Шальке
|7
|14
|7
|Байер Леверкузен
|7
|14
|8
|Боруссия Дортмунд
|7
|12
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|7
|11
|10
|Герта
|7
|10
|11
|Вердер Бремен
|7
|8
|12
|Хоффенхайм
|7
|8
|13
|Майнц 05
|7
|6
|14
|Аугсбург
|7
|5
|15
|Фортуна Дюссельдорф
|7
|4
|16
|Унион Берлин
|7
|4
|17
|Кельн
|7
|4
|18
|Падерборн
|7
|1