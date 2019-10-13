Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"

Теги карл-хайнц руммениггетомас мюллербавария мюнхен

Румменигге прокомментировал информацию о возможном уходе Мюллера из "Баварии"

Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Welt am Sonntag рассказал, что думает об информации о том, что форвард команды Томас Мюллер покинет клуб.

"Не представляю этого. У Мюллера и "Баварии" крепкие отношению, он часть нашего клуба.

Конечно, если ему приходится сидеть на скамейки, это может значить, что он не в той команде. Мы хотели вызвать у него определенную реакцию, но ему нужно подходить к этой ситуации очень серьезно", - сказал Руммениге.

Ранее сообщалось, что Мюллер недоволен своим положением в "Баварии", так как все чаще остается на скамейке запасных. 

В этом сезоне он провел 7 матчей, однако ни разу не выходил в стартовом составе.

А еще: Мюллер заявил, что недоволен статусом запасного в "Баварии"| http://soccernews.ru
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