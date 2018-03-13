Румменигге прокомментировал ситуацию с контрактами Роббена и Рибери

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал ситуацию с контрактами вингеров Арьена Роббена и Франка Рибери.

"Мы пообщались с ними и решили, что проведём переговоры в апреле, а дальше посмотрим. Роббен и Рибери согласились на это, так как не видят в этом проблемы. Понятно, что они оба хотели бы остаться в "Баварии" - цитирует Румменигге Goal.com.

Напомним, что срок соглашений 34-летнего голландца и 34-летнего француза с "Баварией" истекает летом 2018 года.

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