Румменигге прокомментировал увольнение Анчелотти

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал увольнение главного тренера мюнхенской команды Карло Анчелотти.

"Выступления нашей команды с самого начала сезона не оправдали наших ожиданий. Матч в Париже явно показал, что мы должны были принять срочные меры. Сегодня мы с Хасаном Салихамиджичем встретились с Карло для полных и откровенных дискуссий, где мы сообщили ему о нашем решении.

Я хотел бы поблагодарить Карло за то, что он работал с нами, и сожалею о таком развитии событий. Карло - мой друг, и он им останется, но мы должны были принять профессиональное решение в интересах "Баварии". Я ожидаю, что команда даст положительный ответ и продемонстрирует абсолютную решимость в достижении наших целей на сезон" - цитирует Румменигге официальный сайт клуба.

Напомним, что Анчелотти возглавлял "Баварию" с лета 2016 года и завоевал с командой три трофея. | http://soccernews.ru