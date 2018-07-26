Румменигге прояснил ситуацию с будущим Видаля

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прояснил ситуацию с будущим полузащитника своей команды Артуро Видаля.

" Артуро сам решит, хочет ли он продолжить выступать за нас и продлить действующий контракт или же он хочет уйти. Как только он примет решение, мы будем действовать в соответствии с его выбором ", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Бавария" уступила "Ювентусу" в рамках Международного кубка чемпионов. | soccernews.ru