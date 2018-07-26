Румменигге прояснил ситуацию с будущим Видаля

Теги бавария мюнхенартуро видалькарл-хайнц румменигге

Румменигге прояснил ситуацию с будущим ВидаляПредседатель правления мюнхенской "БаварииКарл-Хайнц Румменигге прояснил ситуацию с будущим полузащитника своей команды Артуро Видаля.

"Артуро сам решит, хочет ли он продолжить выступать за нас и продлить действующий контракт или же он хочет уйти. Как только он примет решение, мы будем действовать в соответствии с его выбором", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, сегодня "Бавария" уступила "Ювентусу" в рамках Международного кубка чемпионов. | soccernews.ru

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