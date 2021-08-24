Румменигге раскритиковал УЕФА из-за зарплаты Роналду

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Румменигге раскритиковал УЕФА из-за зарплаты Роналду

Фото твиттер Криштиану Роналду

Бывший председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о размере зарплаты форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Ему платят 70 миллионов евро, из них 35 миллионов чистыми. Кто ещё может потянуть такие траты? ПСЖ, английский клуб? Это нездоровый путь развития, УЕФА должен что-то cделать. Нужно чётко регулировать рост расходов. Без вмешательства футболу придётся столкнуться с очень трудными временами", - цитирует Румменигге AS.

Ранее стало известно о переговорах агента Роналду с "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реалом".

36-летний португалец выступает за "Ювентус" с 2018 года, он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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