Румменигге рассказал о несостоявшемся переходе Мане в "Баварию"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге признался, что несколько лет назад клуб упустил возможность подписать сенегальского вингера Садио Мане.

"Мы были серьёзно заинтересованы в Мане, но почему-то не смогли оформить его трансфер. Сначала он уехал в "Саутгемптон", а потом уже в "Ливерпуль". Это позор", - цитирует Румменигге Goal.com.

Функционер уточнил, что речь идёт о 2012 годе, когда африканец перебрался из "Метца" в "Ред Булл Зальцбург".

В текущем сезоне 27-летний Мане сыграл за "Ливерпуль" 20 матчей, забил 12 голов и сделал 5 ассистов.

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