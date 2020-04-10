Румменигге рассказал, во сколько сейчас "Баварии" может обойтись трансфер Сане

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможной покупке вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

"Бавария" заплатила бы за Сане 100-120 миллионов евро до травмы, но теперь трансфер может получиться дешевле. Возможно, около 50 миллионов евро", - приводит слова Румменигге Goal.com.

Напомним, что "Бавария" хотела приобрести Сане прошлым летом, однако трансфер не состоялся из-за травмы игрока.

Читайте также: Мюллер рассказал, что осенью не планировал продлевать контракт с "Баварией". | http://soccernews.ru