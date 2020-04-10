Румменигге рассказал, во сколько сейчас "Баварии" может обойтись трансфер Сане
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался о возможной покупке вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.
"Бавария" заплатила бы за Сане 100-120 миллионов евро до травмы, но теперь трансфер может получиться дешевле. Возможно, около 50 миллионов евро", - приводит слова Румменигге Goal.com.
Напомним, что "Бавария" хотела приобрести Сане прошлым летом, однако трансфер не состоялся из-за травмы игрока.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|25
|55
|2
|Боруссия Дортмунд
|25
|51
|3
|РБ Лейпциг
|25
|50
|4
|Боруссия Менхенгладбах
|25
|49
|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
|6
|Шальке
|25
|37
|7
|Вольфсбург
|25
|36
|8
|Фрайбург
|25
|36
|9
|Хоффенхайм
|25
|35
|10
|Кельн
|25
|32
|11
|Унион Берлин
|25
|30
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|24
|28
|13
|Герта
|25
|28
|14
|Аугсбург
|25
|27
|15
|Майнц 05
|25
|26
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|25
|22
|17
|Вердер Бремен
|24
|18
|18
|Падерборн
|25
|16