Румменигге: "Роналду? "Бавария" никогда не потратит 105 миллионов евро на 33-летнего игрока"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

" Трансфер Криштиану Роналду привлек большое внимание. Я это все понимаю. Он является игроком, который в последние годы добился всего благодаря "Реалу". Он был лучшим игроком в мире в течение пяти лет. В это трансфере большую роль сыграла маркетинговая сторона вопроса. Тем не менее, "Бавария" никогда бы не инвестировала столько денег в 33-летнего игрока ", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, "Бавария" вышла из гонки за новоиспеченного чемпиона мира. | soccernews.ru