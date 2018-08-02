Румменигге: "Роналду? "Бавария" никогда не потратит 105 миллионов евро на 33-летнего игрока"

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Румменигге: "Роналду? "Бавария" никогда не потратит 105 миллионов евро на 33-летнего игрока"Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Трансфер Криштиану Роналду привлек большое внимание. Я это все понимаю. Он является игроком, который в последние годы добился всего благодаря "Реалу". Он был лучшим игроком в мире в течение пяти лет. В это трансфере большую роль сыграла маркетинговая сторона вопроса. Тем не менее, "Бавария" никогда бы не инвестировала столько денег в 33-летнего игрока", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, "Бавария" вышла из гонки за новоиспеченного чемпиона мира. | soccernews.ru

Комментарии
Алексей

А может Баварию просто опередил Ювентус? ))))))))

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мойша

ты немецкая псина захлебнись от зависти у вас денег не хватит в вашей отстойной лиге один неликвид. никогда не было и не будет звездных игроков

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Мойша прав

Во,во!

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