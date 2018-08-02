Румменигге: "Роналду? "Бавария" никогда не потратит 105 миллионов евро на 33-летнего игрока"
Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал переход форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".
"Трансфер Криштиану Роналду привлек большое внимание. Я это все понимаю. Он является игроком, который в последние годы добился всего благодаря "Реалу". Он был лучшим игроком в мире в течение пяти лет. В это трансфере большую роль сыграла маркетинговая сторона вопроса. Тем не менее, "Бавария" никогда бы не инвестировала столько денег в 33-летнего игрока", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.
Напомним, "Бавария" вышла из гонки за новоиспеченного чемпиона мира. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|84
|2
|Шальке
|34
|63
|3
|Хоффенхайм
|34
|55
|4
|Боруссия Дортмунд
|34
|55
|5
|Байер Леверкузен
|34
|55
|6
|РБ Лейпциг
|34
|53
|7
|Штутгарт
|34
|51
|8
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|49
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|47
|10
|Герта
|34
|43
|11
|Вердер Бремен
|34
|42
|12
|Аугсбург
|34
|41
|13
|Ганновер 96
|34
|39
|14
|Майнц 05
|34
|36
|15
|Фрайбург
|34
|36
|16
|Вольфсбург
|34
|33
|17
|Гамбург
|34
|31
|18
|Кельн
|34
|22