Румменигге: "Санчес в целом не интересует "Баварию"

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Румменигге: "Санчес в целом не интересует "Баварию"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб не собирается подписывать форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"Думаю, Санчес уже решил, где он продолжит карьеру. Поэтому считаю, что к январю вопрос о его приобретении уже будет неактуален. Кроме того, Санчес в целом не интересует "Баварию", поскольку он не стал бы прямой заменой для Левандовски, ведь чилиец - не чистый центрфорвард" - приводит слова Румменигге A Bola.

Напомним, что соглашение Санчеса с "Арсеналом" истекает летом 2018 года.

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