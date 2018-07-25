Румменигге сделал заявление о переходе в "Баварию" молодого канадца

Теги бавария мюнхенванкувер уайткепсальфонсо дэвис

Румменигге сделал заявление о переходе в "Баварию" молодого канадца
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что клуб действительно покупает полузащитника "Ванкувер Уайткэпс" Альфонсо Дэвиса.

"Мы уже подписали соглашение с Дэвисом, но для завершения трансфера ему нужно пройти медицинское обследование. Альфонсо перейдет в "Баварию" 1 января 2019 года", - цитирует Румменигге Sky Sports..

Напомним, что 17-летний Дэвис обойдется "Баварии" в 11 миллионов евро. Его трансфер станет рекордным для американской лиги MLS.

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