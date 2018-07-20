Румменигге сделал заявление об интересе "Баварии" к Ребичу и Павару



Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал информацию о том, что клуб собирается купить французского защитника "Штутгарта" Бенжамена Павара и хорватского форварда "Айнтрахта" Анте Ребичу.

"Новости о Паваре и Ребиче не соответствуют истине. Не вижу смысла комментировать слухи", - приводит слова Румменигге Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Бавария" может заплатить за 24-летнего Ребича 40-50 миллионов евро, а 21-летний Павар может обойтись мюнхенцам в 30-40 миллионов.

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