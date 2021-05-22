Румменигге: "Сейчас Левандовски лучше Роналду и Месси"

Фото твиттер Роберта Левандовски

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге назвал лучшего футболиста мира.

"Левандовски получил награду от ФИФА как лучший игрок мира, поэтому всё очевидно. Да, появились великолепные таланты, как Мбаппе. Но Роберт сейчас сильнее всех. На мой взгляд, он лучше Криштиану Роналду и Лионеля Месси", - сказал Румменигге.

В этом сезоне Левандовски провёл за "Баварию" 39 игр, в которых забил 47 мячей и сделал 9 ассистов.

Месси в нынешней кампании отличился 38 голами и 14 результативными передачами в 47 матчах.

Роналду за указанный период набрал 40 (36+4) баллов по системе "гол+пас" в 44 встречах.

Не пропустите: "Барселона" вступила в борьбу за Левандовски. | http://soccernews.ru