Румменигге сообщил, что Алькантара намерен уйти из "Баварии"
Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что хавбек Тьяго Алькантара хочет покинуть клуб.
"Тьяго Алькантара и Давид Алаба - игроки высочайшего уровня, на поле и за его пределами. Сейчас мы должны принять решение, которое будет для нас финансово приемлемым. Им еще год по контрактам и мы точно не хотим, чтобы они бесплатно уходили следующим летом.
Тьяго хочет уйти. Мы довольны всеми предложениями, а он хочет получить новый опыт. Могу сказать одно - мы не хотим его терять просто так", - цитирует Румменигге football-italia.
В нынешнем сезоне футболист провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
А еще: Тьяго Алькантара восстановился после травмы и может сыграть в финале Кубка Германии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20