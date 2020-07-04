Румменигге сообщил, что Алькантара намерен уйти из "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сказал, что хавбек Тьяго Алькантара хочет покинуть клуб.

"Тьяго Алькантара и Давид Алаба - игроки высочайшего уровня, на поле и за его пределами. Сейчас мы должны принять решение, которое будет для нас финансово приемлемым. Им еще год по контрактам и мы точно не хотим, чтобы они бесплатно уходили следующим летом.

Тьяго хочет уйти. Мы довольны всеми предложениями, а он хочет получить новый опыт. Могу сказать одно - мы не хотим его терять просто так", - цитирует Румменигге football-italia.

В нынешнем сезоне футболист провел за "Баварию" 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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