Румменигге сравнил "Манчестер Сити" и ПСЖ с "Реалом"

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Румменигге сравнил "Манчестер Сити" и ПСЖ с "Реалом"Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сравнил "Манчестер Сити" и ПСЖ с мадридским "Реалом".

"Манчестер Сити" и ПСЖ всегда были инфляционными клубами, но не "Реал Мадрид", который в последние годы почти ничего не потратил. Это доказывает, что нет необходимости тратиться, чтобы выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним,  "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru

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