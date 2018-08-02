Румменигге сравнил "Манчестер Сити" и ПСЖ с "Реалом"

Председатель правления мюнхенской "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге сравнил "Манчестер Сити" и ПСЖ с мадридским "Реалом".

" Манчестер Сити" и ПСЖ всегда были инфляционными клубами, но не "Реал Мадрид", который в последние годы почти ничего не потратил. Это доказывает, что нет необходимости тратиться, чтобы выиграть Лигу Чемпионов ", - цитирует Румменигге Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником. | soccernews.ru